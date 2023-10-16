Емоції, будемо сподіватися, залишилися у виборчій кампанії, яка вже завершилась, - Кулеба про вибори у Польщі

З боку Польщі вже не звучить гостра риторика стосовно зернової суперечки чи постачання зброї.

Хоча тактично можна думати одне про одного що завгодно, але стратегічно Польща й Україна не можуть один без одного і не виживуть одне без одного.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що нічого не впливає на стратегічні відносини України з Польщею, оскільки вони занадто глибокі.

Міністр наголосив, що з боку Польщі вже не звучить гостра риторика стосовно зернової суперечки чи постачання зброї.

"У самій Польщі ці розмови були доволі красномовно зупинені в один момент, коли ті, хто про це почав говорити, усвідомили - і їм показали своїх ж польські колеги, – що вони перетнули межу", - підкреслив Кулеба.

Голова української дипломатії зауважив, що Україна, крім Польщі, має інших сусідів, з якими країна розвиває військово-технічне співробітництво.

"Тому всі ці емоції, будемо сподіватися, залишилися у виборчій кампанії, яка вже завершилась. Тепер у Польщі буде формування коаліції, формування нового уряду. Але це вже інша історія", – підсумував голова МЗС.

Нагадаємо, 15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. Екзит-пол показав, що перемагала правляча партія Ярослава Качинського "Право і справедливість". На другому місці опинилася "Громадянська коаліція" Дональда Туска.

Чинний прем’єр-міністр Матеуш Моравецький уже заявив про готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками виборів.