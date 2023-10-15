Комітет Ради рекомендував схвалити бюджет на 2024 рік у першому читанні

Під час засідання Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував депутатам схвалити проект державного бюджету на 2024 рік у першому читанні. Про це повідомила голова комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа.

Зазначається, що "бюджетний Комітет зранку в неділю, 15 жовтня, рекомендував бюджет-2024 до 1 читання".

Серед суттєвих змін, які Уряд мусить врахувати при підготовці до 2 читання:

– у разі ухвалення законопроєкту про оподаткування банків (№9656-д) збільшити планові доходи держбюджету на 9,9 млрд грн;– додатково скоротити видатки на будівництво, ремонти і закупівлі майна в різних органах влади на майже 1,3 млрд грн;– спрямувати додатково 574 млн грн на протезування для військових;збільшити видатки на освітню субвенцію на понад 384 млн грн також коштом скорочення капітальних видатків;– збільшити видатки на забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів загалом на 62 млн грн;– скоротити видатки на Бюро економічної безпеки на 409 млн грн і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусках залізничного сполучення задля посилення боротьби з корупцією і уникненням несплати митних зборів та платежів;– збільшити на 5 млн грн видатки на НСЗУ працівники якої забезпечують впровадження медичної реформи;– виділити 376 млн грн на утилізацію твердого ракетного палива, що дозволить уникнути екологічної катастрофи;– додати додатково 100 млн грн для здійснення наукових досліджень Національною академією наук.

Також комітет рекомендує надати уряду доручення опрацювати 61 додаткове питання, як наслідок матимемо додаткову можливість збільшити дохідну частину державного бюджету і ще раз ретельно проаналізувати видатки державного бюджету на 2024 рік, скоротивши непріоритетні і додавши кошти на заходи, які матимуть обґрунтовану потребу у наступному році.

Депутати хочуть збільшити видатки дербюджету-2024 на 12,5 трлн грн., однак врахувати всі ці бажання народних депутатів неможливо, тому що реалістично внутрішні ресурси (усі можливі надходження), ОВДП і допомога партнерів складають максимум 3,96 трлн грн на рік і вони вже розподілені Мінфіном на видатки в проєкті бюджету.