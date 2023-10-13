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Кабмін затвердив конкурсну комісію з відбору голови НАЗК

Повноваження чинного голови НАЗК Олександра Новікова закінчуються у січні 2024 року. 

Кабмін затвердив конкурсну комісію з відбору голови НАЗК
Ілюстративне фото
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів затвердив конкурсну комісію з відбору голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)

Про це повідомляє Уряд online.

На позачерговому засіданні 13 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про затвердження складу Конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК. 

З урахуванням пропозицій донорів:

  • Лора Стефан
  • Метью Мюррей
  • Андрій Козлов

кандидат на заміну у разі дострокового припинення повноважень – Нона Цоцорія 

Від уряду: 

  • Наталія Оніщенко 
  • Алла Івановська
  • Тетяна Цувіна 

кандидат на заміну у разі дострокового припинення повноважень – Олег Гиляка.

Зазначимо, що повноваження чинного голови НАЗК Олександра Новікова закінчуються у січні 2024 року. 

У жовтні Transparency International заявило, що Кабмін вже зараз має розпочати підготовку конкурсу з обрання голови НАЗК. Згідно з законом, він не може йти на другий термін. 

До складу комісії мають увійти 3 особи від Кабміну і ще 3 - на підставі пропозицій донорів, які допомагали країні у протидії корупції.

Нагадаємо, у кінці вересня глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що антикорупційний реєстр НАЗК знову доступний на Єдиному держпорталі відкритих даних. Тепер кожен може перевірити, чи причетна людина або бізнес до корупції.

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