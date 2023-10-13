Кабмін затвердив конкурсну комісію з відбору голови НАЗК

Кабінет міністрів затвердив конкурсну комісію з відбору голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомляє Уряд online.

На позачерговому засіданні 13 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про затвердження складу Конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК.

З урахуванням пропозицій донорів:

Лора Стефан

Метью Мюррей

Андрій Козлов

кандидат на заміну у разі дострокового припинення повноважень – Нона Цоцорія

Від уряду:

Наталія Оніщенко

Алла Івановська

Тетяна Цувіна

кандидат на заміну у разі дострокового припинення повноважень – Олег Гиляка.

Зазначимо, що повноваження чинного голови НАЗК Олександра Новікова закінчуються у січні 2024 року.

У жовтні Transparency International заявило, що Кабмін вже зараз має розпочати підготовку конкурсу з обрання голови НАЗК. Згідно з законом, він не може йти на другий термін.

До складу комісії мають увійти 3 особи від Кабміну і ще 3 - на підставі пропозицій донорів, які допомагали країні у протидії корупції.

Нагадаємо, у кінці вересня глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що антикорупційний реєстр НАЗК знову доступний на Єдиному держпорталі відкритих даних. Тепер кожен може перевірити, чи причетна людина або бізнес до корупції.