НАЗК відновило доступ до Реєстру звітності політпартій

Тепер політичні партії будуть мати можливість подати звіти про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру. Поки що це право, а не обов’язок політичних партій. З 26 грудня цього року це стане їхнім обов’язком.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) сьогодні, 10 жовтня, відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (Реєстр POLITDATA) з урахуванням вимог до захисту персональних даних.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

“Це означає, що політичні партії будуть мати можливість подати звіти про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру (далі – звіти). Поки що це право, а не обов’язок політичних партій”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадськість зможе побачити, на що політпартії витрачали кошти державного фінансування понад три роки, адже спершу вони не звітували через COVID-19, а з 2022 року – через воєнний стан.

З початком повномасштабного вторгнення НАЗК довелося обмежити доступ до низки реєстрів, зокрема і до Реєстру POLITDATA.

«НАЗК постійно наголошує на важливості прозорого звітування політичних партій. Під час пандемії та після повномасштабного вторгнення парламентські партії продовжують отримувати державне фінансування. Йдеться про вже майже три мільярди гривень. Тому ухвалений закон №3337 про відновлення обов’язкового подання звітів та їх перевірки Національним агентством стане важливим кроком для підзвітності політпартій перед своїми виборцями. Також політичні партії отримали достатньо часу, аби зібрати необхідну інформацію та якісно підготувати звіти. Важливо, що наразі прозвітувати перед платниками податків вони можуть добровільно, а з 26 грудня це стане їхнім обов’язком», — зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Крім того, завдяки відкритості реєстру стане відомо не лише на що політичні партії спрямовували кошти, а й хто їх активно фінансував.

26 грудня 2023 року набуде чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій» (№3337), який 26 вересня 2023 року підписав Президент України.

Цим рішенням буде відновлено обов’язок всіх політичних партій звітувати про свої фінанси та майно, а також функції НАЗК щодо перевірок цих звітів. Парламентські партії будуть зобов’язані подати раніше не подані звіти (за 2020-2023 роки) впродовж 90 днів після набрання чинності Законом, інші політичні партії повинні прозвітувати впродовж 120 днів після набрання чинності Законом. НАЗК матиме 90 днів на перевірку поданих звітів, відповідно, до 26 грудня 2023 року не буде здійснювати їх перевірки.

З огляду на майбутні законодавчі зміни, зокрема в частині особливостей звітування під час дії воєнного стану, НАЗК рекомендує подавати звіти, починаючи з 26 грудня 2023 року.