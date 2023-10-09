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Рустем Умєров обговорив з міністром оборони Нідерландів нагальні потреби на передовій

Серед тем – далекобійні ракети та системи ППО.

Рустем Умєров обговорив з міністром оборони Нідерландів нагальні потреби на передовій
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Рустем Умєром провів телефонну розмову із міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Про це йдеться у повідомленні Умєрова в мережі Facebook.

Рустем Умєров подякував Нідерландам за лідерство в коаліції F-16, навчання наших пілотів, готовність надати винищувачі та плани створити центр підготовки пілотів.

"Обговорили нагальні потреби на передовій – системи ППО, далекобійні ракети, артилерію.Також розглянули досвід Нідерландів щодо закупівель та забезпечення, який стане корисним для України", – написав міністр оборони.

Також він додав, що буде радий зустрітися з Оллонгрен під час зустрічі у форматі "Рамштайн". Міністр також запросив свою колегу відвідати Україну найближчим часом.

Нагадаємо, Нідерланди виділяють Україні 102 млн євро допомоги. Ці кошти спрямують для підготовки України до зими, підтримки реформ та інвестицій.

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