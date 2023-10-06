Біличанський ліс: Ірпінський суд став на бік дерибанників і залишає ліс у приватній власності

Перший заступник прокурора Київської області вимагав витребувати земельну ділянку на користь держави з незаконного володіння Олега Неліна (за збігом обставин тезка помічника нардепа-ексрегіонала Миколи Злочевського ). Це одна з 501 ділянки, яку Коцюбинська селищна рада роздала депутатам, їхнім родичам і підставним особам ще 2008 року.

Суддя Ірпінського міського суду Яна Шестопалова відмовила прокуратурі в позові, поданому в інтересах Кабміну. Про це йдеться в рішенні суду від 26 вересня.

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Третіми особами у справі були Міністерство екології та НПП “Голосіївський”. У прокуратурі Київської області вивчили повний текст рішення і заявили LB.ua, що готують апеляцію:

“Оцінку доказам прокуратури, які беззаперечно вказують на протилежне, судом узагалі не надано. Вказане є грубим порушенням норм матеріального і процесуального права. Лише в цьому році Ірпінським міським судом Київської області ухвалені рішення щодо аналогічних 25 позовів прокуратури, якими з незаконного володіння приватних осіб витребувано на користь держави земельні ділянки загальною площею 3,75 га”.

У повному тексті рішення судді Шестопалової сказано, що меж Нацпарку “Голосіївський”, який розширили згідно з президентським указом, не визначено. Обставина, яку суд установив 2023 року, не відповідає дійсності, бо межа з’явилася на карті Держгеокадастру ще в березні 2021 року.

Скрин з Facebook Романа Лещенка — міністра аграрної політики (2020-2022 рр.).

Шестопалова не врахувала, що на спірній ділянці є ліс — частина нацпарку, а також Коцюбинська селищна рада не вповноважена роздавати цю землю у приватну власність. Причому ще 2014 року колега Шестопалової суддя Світлана Оладько у справі цієї ж ділянки вже винесла рішення, яким дії Коцюбинської селищної ради визнано незаконними. Згодом прокуратурі довелося звернутися до суду повторно, оскільки ділянку встигли перепродати Неліну.

Ба більше, в іншій справі щодо спірної ділянки в Біличанському лісі ще одна колега Шестопалової з Ірпінського суду — суддя Наталія Карабаза — задовольнила позов прокурора, і це було цього року.

Усупереч практиці колег Шестопалова винесла інше рішення. І зробила це відразу після того, як 19 вересня апеляція задовольнила позов Київради про те, що Коцюбинська селищна рада протиправно забрала 3000 га лісу у столиці.

Народна депутатка Анна Бондар (“Слуга народу”), яка побувала на засіданні в апеляції, здивована рішенням Ірпінського суду:

“Коцюбинському не вдалося відхапати величезний шмат лісу, то вирішили тепер по діляночках. Активні кияни уважно слідкують за поверненням справедливості у справі Біличанського лісу в судах. Усі знають, що не так давно позов Київради задовольнили в апеляційному суді. Далі любителям #ліспідзабудову відмовили в касації. За цих умов рішення Ірпінського суду має щонайменше дивний вигляд. Біличанський ліс — це і лінія оборони Києва, і легені столиці — нацпарк. Ми не віддамо його на поталу забудовникам”.

Фото: надано автором

Рішення апеляції, про яке згадує Бондар, набуло чинності негайно, і суд установив, що Указ Президії УРСР 1941 року, на який посилається Коцюбинське, не визначав і не встановлював площу селища. Відтак влада тоді просто змінила назву населеного пункту. А це аж ніяк не дає підстав Коцюбинському забирати кілька тисяч гектарів Біличанського лісу столиці — мало не половину Святошинського району.

Фото: надано автором

До того ж суд апеляційної інстанції також у встановлених обставинах зазначив, що рішенням виконкому Ірпеня у 1984 році площа селища Коцюбинське становила 87 га. І що найголовніше, у своїх висновках суд дійшов до того, що землі, щодо яких був судовий спір, є лісогосподарського призначення, на яких господарює комунальне підприємство столиці КП “Святошинське ЛПГ”.

Деякі справи стосовно ділянок у Біличанському лісі вже дійшли до Верховного Суду. І є рішення, де чітко сказано, що це ліс ще з радянських часів.

Фото: надано автором

“Верховний Суд погоджується, що витребування спірної земельної ділянки із володіння відповідача відповідає критерію законності: воно здійснюється на підставі норми статті 388 ЦК України у зв`язку з порушенням органом місцевого самоврядування вимог ЛК України та ЗК України, які відповідають вимогам доступності, чіткості, передбачуваності, офіційні тексти зазначених нормативно-правових актів в актуальному стані є публічними та загальнодоступними”, — йдеться в постанові ВСУ.

Ірпінський міський суд мав би врахувати рішення апеляційної інстанції та постанову Верховного Суду.

“Якщо є понад 500 справ, де по суті однакові обставини справи, не може такого бути, щоб суддя не знала практики, яка склалася в суді, де вона працює, а також практики апеляційного чи Верховного Суду. Не враховувати такої практики можна лише за виняткових обставин, інакше може скластися враження, що суддя нехтує нормами процесуального права. А це вже серйозне порушення. Виходить, у нас немає єдності судової практики, і не будемо говорити, на яких умовах можуть ухвалювати такі рішення. Порушення розглядає Вища рада правосуддя. І наслідком має бути притягнення суддів до відповідальності, аж до звільнення”, — наголошує Михайло Жернаков, голова правління Фундації DeJure.

Тож Ірпінський міський суд створює преюдицію — підґрунтя для того, щоб інші справи, де прокуратура досі по другому колу позивається в інтересах Кабміну, були програні. Хоч ділянки роздані Коцюбинською селищною радою 2008 року, прокуратура змушена 2023 року захищати інтереси держави і з такою якістю правосуддя може робити це ще не один рік.

Якщо раніше ділянки на кадастровій карті були по всьому периметру селища, то після того, як прокуратура 15 років скасовує акти права власності на землю, їх ділянку за ділянкою прибирають з неї.

Фото: надано автором

Ділянка, про яку йдеться, розташована в лісі і має зараз статус приватної власності.

І тепер через такі рішення Ірпінського міського суду процес, у якому прокуратура захищає інтереси держави, може суттєво загальмувати. На розгляді в цьому суді буде приблизно пів сотні позовів стосовно ділянок у Біличанському лісі.

“Ми пильно слідкуємо за ситуацією в Біличанському лісі. Якщо помітимо спробу встановлення будівельного паркану чи будь-які незаконні роботи на території нацпарку, то одразу ж будуть викликані правоохоронці. Жодних незаконних дій на території лісу не має бути. Усі дії сторонніх осіб будуть зупинені, а самі особи затримані та передані правоохоронним органам для притягнення до кримінальної відповідальності. Нам не цікаві акти права власності на землю, які хтось колись отримав у протизаконний спосіб”, — наголошує Олександр Соколенко, заступник начальника Святошинсько-Біличанського ПНДВ НПП "Голосіївський".

Нагадаємо, 2008 року депутати Коцюбинської селищної ради роздали ділянки у столичному лісі собі та родичам. Прокуратура скасувала більшість актів права власності на землю і продовжує цю роботу в судах.

У 2014 році був підписаний президентський указ, який надав лісу статус національного парку. У 2021 році межу нацпарку позначили на кадастровій карті.

У 2021 році Київська облрада затвердила нову схему Київщини, якою захопила частину міста Києва. Згодом депутати облради намагалися змінити це рішення. Тоді забракло голосів – їх не дали депутати “Слуги народу”, пов’язані з Дубінським. Згодом на підставі рішення облради Бучанська райрада теж ухвалила рішення, де по суті окреслені нові межі селища Коцюбинське за рахунок столичного лісу. Київ подав до суду, щоб скасувати ці рішення в судовому порядку.