Сергій Тарута про відновлення Донбасу: “Людям треба дати мрію, яка об’єднає. Тоді вони повернуться і з Канади, і з Америки"

Перспективи розвитку деокупованих територій Донбасу напряму залежатимуть від перспектив розвитку України, вважає колишній глава Донецької облдержадміністрації, бізнесмен Сергій Тарута . На панельній дискусії “Майбутнє українського Донбасу” в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна” він закликав, обговорюючи перспективи звільнених Донеччини і Луганщини, брати до уваги не лише промислове значення Донбасу, але й його науковий потенціал.

Фото: Макс Требухов

“Донецький завод “Топаз” (у 2014 році був перенесений у Запоріжжя. – Ред.) виробляв 1,6 млн боєприпасів – це більше, ніж уся Європа. Виробляв “Кольчугу”, яку знав увесь світ. Було багато фантастичних наукових речей. Тому, думаю, науковий потенціал і кадри були одним з головних капіталів Донбасу”, – каже Сергій Тарута, зазначаючи, що через відповідні наративи і шахтарські бунти регіон сприймався суспільством як виключно гірничий, з тяжким устроєм.

Бізнесмен погоджується з тим, що повністю знищені війною міста, через які проходить лінія фронту, втрачено, заледве чи вдасться відновити їх. Утім у регіоні залишається міцна основа для розвитку економіки, вважає він.

“Донецьку трішки більше пощастило, ніж Луганську, тому що промисловий слід, я впевнений, залишиться – це машинобудівельні підприємства: Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ, Покровськ, Добропілля, бо в Луганській області практично нічого немає”, – каже Тарута.

До того ж є потенціал для відновлення аграрної галузі, додає бізнесмен: сільськогосподарські землі в регіоні становлять 1,5 млн га.

“Звісно, їх треба розмінувати. У 2014 році вже створили Міжнародний центр розмінування. Якщо буде правильна державна політика, якщо Агентство з гуманітарного розмінування гарно працюватиме, будуть фахівці й донори, ми зможемо зробити це”, – упевнений колишній очільник Донецької області.

“Також ми маємо одну з найрозвиненіших логістичних інфраструктур: порт, залізниця – це гарна можливість для розвитку території. Маємо енергетичну перевагу, що є основою для заснування нових підприємств”, – доповнив він.

Проблему з кадрами і нестачею людського потенціалу, на думку бізнесмена, можна вирішити залученням технологій, які дозволяють на великих виробництвах працювати меншій кількості людей, а також програмами, що стимулюватимуть українців повертатися.

“Ми не до кінця зараз розуміємо, з чим матимемо справу, але хочу сказати, що коли розвивалася промисловість Донбасу, 30–32% населення переїхало з інших регіонів, найбільше – із Західної України. Де буде майбутнє, де буде краще життя, люди туди переїдуть”, – вважає Сергій Тарута.

Фото: Макс Требухов

Він зазначив, що у двотисячні брав на роботу людей, які поверталися зі США, з Франції, Німеччини, бо бачили в Україні розвиток і “більше майбутнього”.

“Людям треба дати мрію. Мрію, яка об’єднує. Якщо держава покаже темп, високі стандарти безпеки, соціуму, екології, можливості майбутнього працевлаштування, ми можемо повернути людей. Люди повернуться і з Канади, і з Америки, і з Німеччини. Діти повернуться. Бо не так уже й солодко за кордоном виживати. Особливо тим, хто зіштовхнувся з місцевою медициною чи освітою. Людям треба дати чітку картину того, як буде, – і вони приїдуть. Але це велике завдання. До цього треба вже готуватися, бо перспективи Донбасу залежать від перспектив України”, – резюмував Сергій Тарута.