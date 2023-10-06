Бюджетний комітет переглянув рішення щодо законопроекту про розподіл військового ПДФО

Голова Комітету з бюджетних питань Верховної Ради Роксолан Підласа повідомила, що Комітет переглянув рішення щодо законопроекту 10037 «про військове ПДФО» і ухвалив за пропозицією нардепів Олександра Корнієнка, Давида Арахамії, Павла Фролова та Руслана Горбенко наступний розподіл «військово ПДФО»:

З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан «військове ПДФО» розподіляється в таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн)

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн)

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд)

Всі інші параметри законопроект рекомендуються залишити без змін.

Зі свого боку, член бюджетного комітету, нардеп Олексій Гончаренко нагадав, що раніше планувалось 50% на Держспецзвʼязок, 50% на Мінстратегпром.

При цьому він зазначив, серед тих, хто запропонував ці правки, був нардеп Юрій Бойко.

Нагадаємо, вчора Бюджетний комітет Ради схвалив до другого читання законопроєкт щодо вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів. Серед іншого, зміни до другого читання передбачали те, що «звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%.

19 вересня Бюджетний комітет підтримав вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів і спрямування його до державного. 50% суми має йти в Держспецзвʼязку, інша половина – в Мінстратегпром.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що військовий ПДФО вирішили забрати з бюджетів громад, аби спрямувати ці кошти на виробництво зброї та боєприпасів. Громади самостійно таким займатися не можуть, тому податок спрямують у державний бюджет.

Проти цього виступила низка мерів та Асоціація міст України. Якщо відповідний урядовий законопроєкт ухвалять, то в громадах поменшає на 120 млрд гривень.