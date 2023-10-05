Порошенко повідомив, що купив у Великій Британії нову партію техніки для фронту

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час поїздки до Великої Британії побував на військових складах і законтрактував нову велику партію техніки для ЗСУ, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Хочу подякувати новому міністру оборони Великої Британії, міністру оборонних закупівель і нашим волонтерам тут, у Британії. Ми шукаємо і знаходимо броньовані засоби для евакуації для наших батальйонів. Ми знайшли певну кількість машин Land Rover. Ми доведемо їх до розуму, наші волонтери зроблять технічну перевірку, і якщо все буде добре, то ці 8 знайдених броньованих Land Roverʼів 2005-2008 років будуть закуплені, оформлені і відправлені в Україну», – показав Петро Порошенко автівки.

Фото: eurosolidarity.org

«Ще є те, що дуже просили наші артилерійські підрозділи, десантні підрозділи – ми знайшли пару бензовозів на базі наших традиційних ДАФів. Вони вже доведені до ладу. Веземо їх в Україну», – говорить експрезидент.

Також він повідомив про закупівлю додатково 40 ДАФів.

Вартість цієї партії техніки – 450 тисяч фунтів, вона придбана коштом Фонду Порошенка та волонтерів «Справи громад».

Фото: eurosolidarity.org

«Ці 40 машин після оформлення починають рухатися в бік України. Це щоденна, але дуже важлива робота. Загальна кількість, яка уже зараз законтрактована і сплачена, перевищує 200 автомобілів», – пояснює Петро Порошенко.

«Land Roverʼи ми перевіримо, щоб вони були у якісному стані. І після позитивного досвіду експлуатації цих машин займемося рештою. Тому що питання броньованої техніки для евакуації наших бійців з фронту стає зараз надзвичайно актуальним», – наголосив Петро Порошенко.