Порошенко у Манчестері взяв участь у Конференції Консервативної партії Великої Британії

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, який бере участь у Конференції Консервативної партії Великої Британії в Манчестері, обговорив збільшення і прискорення постачання зброї, амуніції та ракет із Міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.or

«Сьогодні Велика Британія один з найважливіших наших партнерів. Вона серед лідерів у наданні нам сучасної зброї. І ми вдячні британському народові та владі за це. Я також наголосив, що зараз Україна воює на передньому фланзі НАТО, тому заслуговує на членство в Альянсі. А як перший крок — повинна отримати запрошення приєднатись до Вашингтонського договору НАТО на наступному ювілейному Саміті у столиці США», – повідомив Петро Порошенко.

Також Петро Порошенко разом з британським міністром оборони Сполученого Королівства Шаппсом взяв участь у зустрічі групи друзів України у Консервативній партії.

«Разом з Міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом мав честь взяти участь у великій зустрічі «Консерватори-друзі України». Хочу передати слова захоплення мужністю українських військових та неймовірну енергію підтримки нашого народу з боку справжніх друзів України. Це колишня прем’єрка Ліз Трасс, міністр імміграції Роберт Дженрік, міністр оборонних закупівель Джеймс Картлідж, член парламенту Великої Британії і голова групи консерваторів-друзів України Джек Лопресті, та інші політики і найголовніше – молодь», – зазначив Порошенко.

Раніше експрезидент також повідомив про зустріч із головою Консервативної партії Ґреґом Гендсом. «Подякував нашим партнерам — консерваторам за надефективні на полі бою ракети Storm Shadow і танки Challenger. І звичайно попросив збільшити їхню кількість», – написав експрезидент на своїй сторінці у Facebook.

«Подякував також британцям за тренування наших бійців ще з 2014 року та потужний проукраїнський голос на всіх міжнародних зустрічах. Ми обмінялися думками щодо шляхів посилення української демократії і скоординували позиції у міжпартійній взаємодії між «Європейською Солідарністю» та Консервативною партією Великої Британії на найближчий період», – пише Петро Порошенко.

У роботі Конференції британської Консервативної партії в Манчестері бере участь керівництво Великої Британії, включаючи премʼєр-міністра Ріші Сунака та членів Уряду, а також міжнародні партнери партії.