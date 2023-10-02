Створення правового механізму передачі заарештованих активів РФ полегшить життя всім, – голова МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що потрібно активізувати роботу над формулюванням юридичної основи, яка дозволить передавати заарештовані російські активи Україні.

Про це голова МЗС заявив журналістам.

"Ми знаємо, що є низка правових питань, які потребують вирішення. Але не має бути правових питань, які не можуть бути вирішені, коли є розуміння юристами, що для цього існує політична воля. В межах верховенства права такі рішення можуть бути знайдені", – зазначив Кулеба.

На його думку, "створення такого механізму і передача Україні російських активів полегшить життя всім". Україна отримає додатковий ресурс. А Євросоюз знайде чітке правове рішення, що робити з цими грошима і полегшить фінансовий тягар, який несе європейська сторона. Кулеба вважає, що "Росії це теж полегшить життя, оскільки вона позбудеться зайвого тягаря у вигляді своїх заморожених грошей".

"Всі сьогодні за столом говорили про те, що Росія має заплатити. Потрібно лише знайти цей інструмент. Час для цього настав", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. Таке засідання вперше відбувається за межами блоку.