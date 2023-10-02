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Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау не поїхав на саміт через коронавірус.

Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Збігнєв Рау
Фото: ЕРА/UPG

На саміті ЄС у Києві Польща та Угорщина були представлені на рівні заступників держсекретаря МЗС. Латвія та Швеція направили до Києва державних секретарів МЗС.

Про це пише Rzeczpospolita.

Перед самітом верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель наголосив, що це буде "перша зустріч членів усіх 27 країн за межами ЄС". Він також сказав, що саміт відбувається в країні, що є кандидатом на членство в ЄС.

У відповідь на запитання Gazeta.pl щодо можливої присутності Збігнєва Рау в Києві МЗС повідомило, що глава польської дипломатії не їде до столиці України. Раніше була інформація, що Рау заразився коронавірусом, проте в неділю міністр був присутній на виборчому з'їзді партії PiS у Катовіце.

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Джерела повідомляють, що на зустрічі обговорюватимуться "всі аспекти підтримки України ЄС з особливим акцентом на подальшій військовій допомозі, мирних зусиллях і вступі до ЄС". Під час зустрічі в Києві також обговорять мирний план Володимира Зеленського, що складається з 10 пунктів.

Лише Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на рівні міністрів закордонних справ у Києві. Міністр Рау не поїхав до Києва в той час, коли відносини Польщі з Україною погіршилися через суперечку щодо імпорту українського зерна до Польщі.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. Таке засідання вперше відбувається не на території блоку.

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