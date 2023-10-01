Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель перебуває з візитом Україні.
Нині він провів зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Дмитром Кулебою, а також міністром оборони Рустемом Умєровим.
Про це Боррель написав на своїй сторінці у соцмережі Х (екствітер).
Humbled to be in Kyiv to participate with President @ZelenskyyUa and Minister @DmytroKuleba in honouring the memory of the fallen defenders & express support to those who are currently defending Ukraine from Russia’s unjustified aggression and fight for our common values. pic.twitter.com/MdJbh4PwO4— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023
Глава євродипломатії вшанував пам’ять загиблих українських захисників та висловив підтримку бійцям, які нині захищають Україну від агресії Росії.
Слава Україні! pic.twitter.com/3XTCMYwVmX— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023
Також провів першу особисту зустріч із главою українського Міноборони Рустемом Умєровим.
Russia’s war against Ukraine is an existential threat for all of us.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023
In our 1st in-person meeting with @rustem_umerov, we discussed continuous EU military assistance. Ukraine needs more capabilities & needs them faster. We are preparing long-term security commitments for Ukraine pic.twitter.com/xxILeYa1J8
Йшлося про постійну військову допомогу ЄС. "Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України", - наголосив Боррель.
Нагадаємо, напередодні Високий представник Європейського Союзу ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки побував із неанонсованим візитом в Одесі.
Нині з нагоди Дня захисників і захисниць України відбулися заходи за участі Президента Зеленського та, зокрема, послів інших держав, на яких вшанували українських військових.