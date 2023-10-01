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Боррель зустрівся зі Зеленським і міністром оборони Умєровим. Говорили про військову допомогу Україні

"Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України", - наголосив глава євродипломатії.

Боррель зустрівся зі Зеленським і міністром оборони Умєровим. Говорили про військову допомогу Україні
Жозеп Боррель
Фото: twitter.com/davidgonzal123

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель перебуває з візитом Україні.

Нині він провів зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Дмитром Кулебою, а також міністром оборони Рустемом Умєровим.

Про це Боррель написав на своїй сторінці у соцмережі Х (екствітер).

Глава євродипломатії вшанував пам’ять загиблих українських захисників та висловив підтримку бійцям, які нині захищають Україну від агресії Росії.

Також провів першу особисту зустріч із главою українського Міноборони Рустемом Умєровим.

Йшлося про постійну військову допомогу ЄС. "Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України", - наголосив Боррель.

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Нагадаємо, напередодні Високий представник Європейського Союзу ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки побував із неанонсованим візитом в Одесі.

Нині з нагоди Дня захисників і захисниць України відбулися заходи за участі Президента Зеленського та, зокрема, послів інших держав, на яких вшанували українських військових.

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