"Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України", - наголосив глава євродипломатії.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель перебуває з візитом Україні.

Нині він провів зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Дмитром Кулебою, а також міністром оборони Рустемом Умєровим.

Про це Боррель написав на своїй сторінці у соцмережі Х (екствітер).

Humbled to be in Kyiv to participate with President @ZelenskyyUa and Minister @DmytroKuleba in honouring the memory of the fallen defenders & express support to those who are currently defending Ukraine from Russia’s unjustified aggression and fight for our common values. pic.twitter.com/MdJbh4PwO4 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023

Глава євродипломатії вшанував пам’ять загиблих українських захисників та висловив підтримку бійцям, які нині захищають Україну від агресії Росії.

Також провів першу особисту зустріч із главою українського Міноборони Рустемом Умєровим.

Russia’s war against Ukraine is an existential threat for all of us.



In our 1st in-person meeting with @rustem_umerov, we discussed continuous EU military assistance. Ukraine needs more capabilities & needs them faster. We are preparing long-term security commitments for Ukraine pic.twitter.com/xxILeYa1J8 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023

Йшлося про постійну військову допомогу ЄС. "Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, напередодні Високий представник Європейського Союзу ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки побував із неанонсованим візитом в Одесі.

Нині з нагоди Дня захисників і захисниць України відбулися заходи за участі Президента Зеленського та, зокрема, послів інших держав, на яких вшанували українських військових.