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НАТО направило до Литви літаки-розвідники моніторити російську військову активність

AWACS зможуть виявляти літаки та ракети на відстані сотень кілометрів.

НАТО направило до Литви літаки-розвідники моніторити російську військову активність
Літаки AWACS
Фото: NATO Allied Air Command

НАТО направило до Литви літаки-розвідники, аби моніторити російську військову активність біля кордону альянсу, передає Sky News.

Спостережні літаки AWACS зможуть виявляти літаки та ракети на відстані сотень кілометрів.

"Агресивна війна Росії проти України посилила нашу увагу до безпеки в регіоні Балтійського моря", — заявив виконувач обов'язків прессекретаря НАТО Ділан Уайт.

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Нагадаємо, минулого тижня після падіння російських безпілотників на території НАТО США направили до Румунії чотири винищувачі F-16 для посилення місії Альянсу з повітряного патрулювання.

Крім того, Румунія переміщує протиповітряну оборону ближче до кордону Україною, де російські дрони атакували українські зернові комплекси.

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