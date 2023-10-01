Для уникнення “шатдауну” Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет

Тепер за законопроект мають проголосувати у Сенаті. Лише тоді він потрапить на підпис до Джо Байдена. При цьому тимчасовий бюджет не передбачає допомогу Україні.

Республіканці та демократи Палати представників (нижня палата Конгресу) у суботу, 30 вересня, уклали угоду про фінансування федеральних органів влади для уникнення припинення їхньої роботи, так званого “шатдауну”.

Про це повідомляє Sky News.

Палата представників проголосувала 335 проти 91 за законопроект.

Законопроект дозволяє уряду працювати ще 45 днів – якщо його підпише президент США Джо Байден.

Але спочатку він піде до Сенату (верхня палата Конгресу), де законодавці кажуть, що не будуть заперечувати проти швидкого голосування.

Голосування очікується протягом наступних кількох годин.

У разі ухвалення законопроект фінансуватиме уряд на поточному рівні до 17 листопада цього року.

При цьому тимчасовий бюджет не включає допомогу Україні.

Зазначимо, у США законодавство забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Шатдаун ("закриття") настає, якщо Конгрес не встигає схвалити фінансування цих органів.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні повідомили, що “шатдаун” у США може вплинути на навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16. Це може статись через персонал, котрий залучений до навчання українських льотчиків англійській мові.