Україна може отримати більше САУ Caesar, – гендиректор французької оборонної компанії Nexter Group

Франція втричі збільшила виробництво цих самохідних артилерійських установок. Зокрема, холдинг KNDS поставить Україні ще шість самохідних гаубиць Caesar.

Генеральний директор Nexter Group, віцепрезидент французької асоціації оборонної промисловості Ніколя Шамуссі на Форумі оборонних індустрій в Києві сказав, що Франція втричі збільшила виробництво самохідних артилерійських установок Caesar і Україна може отримати більше цих гаубиць, повідомляє “Суспільне”.

"Ми поставили Україні різні системи озброєнь, запчастини та навчили українських воїнів обслуговуванню та ремонту наших систем. Зараз ми продовжуємо відправляти запчастини. Тож цей форум полягає в тому, щоб зрозуміти, що робити далі з точки зору місцевого виробництва", – сказав він.

Шамуссі зазначив, що підписав угоду з Управлінням оборонних закупівель України. У рамках договору усі французькі та українські компанії можуть підписувати індивідуальні угоди.

"Ми підписали понад 10 окремих угод з приватними та державними оборонними компаніями в Україні для спільного виробництва боєприпасів, безпілотників та інших видів озброєння. А також для співпраці у кібербезпеці", — сказав гендиректор Nexter Group.

Він також зазначив, що Україна може отримати більше САУ Caesar.

"Caesar дуже потужна і пристосована до використання вашими військовими. Тому я припускаю, що буде більше поставок Caesar. Ми запровадили кардинальні зміни у промисловому процесі для збільшення можливостей виробництва. З початку війни ми втричі збільшили виробництво САУ Caesar та вдвічі збільшили виробництво боєприпасів. Адже наша спільна єдина мета – допомогти Україні", — сказав Шамуссі.

Зі свого боку, видання РБК-Україна з посиланням на французьке видання Ouest France повідомляє, що в рамках угод холдинг KNDS поставить Україні ще шість самохідних гаубиць Caesar. Також підписано контракт на забезпечення довгострокової підтримки цих САУ шляхом надання запасних частин. Ця угода стосується і запчастин на "колісні танки" AMX-10RC.

Крім того, домовленості з французькою компанією CEFA передбачають постачання 8 автомобілів-амфібій для подолання водних перешкод. А представники компанії Delair підписали контракт із Міністерством оборони України на поставки дронів (тип не уточнюється).

У той же час компанії Thales та Turgis & Gaillard домовилися про спільну розробку дронів з українською стороною. Крім того, CEFA поставить перші 8 роботів розмінування.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. Зокрема, йде робота над тим, щоб виробляти в Україні системи ППО.

Зазначимо, виробник Bayraktar інвестує $100 млн у проєкти в Україні. За словами очільника компанії, нинішня війна стала війною дронів, і Україна має в ній деяку перевагу.