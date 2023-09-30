Виробник Bayraktar інвестує $100 млн у проєкти в Україні

За словами очільника компанії, нинішня війна стала війною дронів, і Україна має в ній деяку перевагу.

Турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує 100 мільйонів доларів у три проєкти в Україні.

Про це заявив генеральний директор Baykar Халюк Байрактар на Форумі оборонних індустрій в Києві, повідомляє Укрінформ.

«У нас в Україні три основні інвестиції. Одна з них – завод. Потім у нас є сервісний центр, а також головний офіс тут… Це інвестиція, яка становить близько 100 мільйонів доларів, і процес уже пішов. Будівництво вже розпочато. На його завершення знадобиться близько 1,5 року. Ми плануємо, щоб тут працювало мінімум 300 людей. Співпраця триває», - сказав Байрактар.

Він також наголосив, що це виробництво буде самодостатнім, екологічним та взаємовигідним, оскільки Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона - безпілотники, на яких встановлюють ці двигуни.

«Перед нами стоять також деякі виклики. Це ланцюжок постачання, пошук і розвиток людського капіталу через вплив війни та нормативне середовище, особливо ті правила, які підтримуватимуть ці інвестиції», - зауважив керівник турецької компанії.

За його словами, нинішня війна стала війною безпілотних літальних апаратів, і Україна має в ній деяку перевагу, зокрема завдяки використанню різних типів апаратів, хоч це і складно реалізувати. Особливо важливим за таких умов є зворотний звʼязок у використанні технологій від військових. Саме тому «байрактари», які застосовуються в Україні, були обладнані низкою унікальних систем.

Він наголосив на тому, що всі донати як від компанії Baykar, так і з України, Польщі були використані, зокрема, на придбання радарних систем, які вже виявили тисячі цілей та принесли вагомий результат на полі бою.

«Загальний обсяг цих донатів склав 106 мільйонів доларів», - зауважив Байрактар.

Нагадаємо, що на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій створено Альянс оборонних індустрій. Також в Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд.