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Додому повернули двох десантників, які переховувалися в окупації понад півтора року

Спецоперацію провели Військово-морські сили ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони.

Додому повернули двох десантників, які переховувалися в окупації понад півтора року

Військово-морські сили ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони успішно провели спецоперацію з повернення додому двох українських десантників.

Про це йдеться у пресрелізі ВМС.

Врятовано двох військовослужбовців командування Десантно-штурмових військ ЗСУ з тимчасово окупованої території однієї з областей України.

Військові отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Весь цей час переховувалися завдяки місцевим мешканцям.

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Підготовку та проведення евакуації доручили спецпідрозділу ВМС “Ангели”. До реалізації плану також залучили десантників, які забезпечували вогневе прикриття під час виходу групи.

“Завдяки спільним зусиллям днями двох військовослужбовців, які понад півтора року перебували на окупованій території, вдалося вивести та на підконтрольну Україні територію”, − додали у ВМС.

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