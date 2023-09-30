Нагадаємо, після опівночі росіяни поцілили двома ракетами по Краматорську . Пошкоджено понад 30 автомобілів на стоянці, гуртожиток.

Ворог поцілив у 12 житлових будинків, комунальне підприємство, цех, складські приміщення, водопровід та автомобілі.

Унаслідок атак ворога на Донецьку область протягом минулої доби пошкоджено 20 цивільних об’єктів, повідомили у МВС.

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