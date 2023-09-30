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Ворог пошкодив на Донеччині 20 цивільних об’єктів

Поліція зафіксувала 22 удари по цивільному населенню.

Ворог пошкодив на Донеччині 20 цивільних об’єктів

Унаслідок атак ворога на Донецьку область протягом минулої доби пошкоджено 20 цивільних об’єктів, повідомили у МВС.

Протягом доби поліція зафіксувала 22 удари по цивільному населенню. Російські війська застосовували  авіацію, ОТРК “Іскандер”, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, артилерію, танки.

Ворог поцілив у 12 житлових будинків, комунальне підприємство, цех, складські приміщення, водопровід та автомобілі.

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Атак зазнали міста Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, смт Петрівка, Щербинівка, села Добропілля,  Дружба, Єлизаветівка, Предтечине, Успенівка.

Унаслідок артилерійського удару в селі Дружба поранено цивільну особу.

Нагадаємо, після опівночі росіяни поцілили двома ракетами по Краматорську. Пошкоджено понад 30 автомобілів на стоянці, гуртожиток.

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