Унаслідок атак ворога на Донецьку область протягом минулої доби пошкоджено 20 цивільних об’єктів, повідомили у МВС.
Протягом доби поліція зафіксувала 22 удари по цивільному населенню. Російські війська застосовували авіацію, ОТРК “Іскандер”, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, артилерію, танки.
Ворог поцілив у 12 житлових будинків, комунальне підприємство, цех, складські приміщення, водопровід та автомобілі.
Атак зазнали міста Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, смт Петрівка, Щербинівка, села Добропілля, Дружба, Єлизаветівка, Предтечине, Успенівка.
Унаслідок артилерійського удару в селі Дружба поранено цивільну особу.
Нагадаємо, після опівночі росіяни поцілили двома ракетами по Краматорську. Пошкоджено понад 30 автомобілів на стоянці, гуртожиток.