Росія завдала 21 удар по Запорізькій області, зруйновані будинки

За минулу добу ворог вів вогонь по 21 населеному пункту Запорізької області. Загалом зафіксовано 130 ударів.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

“112 артилерійських обстрілів прийшлися по території Таврійського, Гуляйполя, Білогір'я, Малинівки, Преображенки, Полтавки, Кам'янського, Лобкового, Малих Щербаків та інших міст і сіл на лінії вогню”, − зазначив він.

Військовослужбовці РФ завдали 5 авіаударів по Оріхову, Новодарівці та Роботиному. Окупанти били з РСЗВ по Оріхову, Малій Токмачці, Новоандріївці, Новоданилівці, Левадному й Степовому, а також атакували чотирма дронами Новоданилівку, Новодарівку та Роботине.

Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Місцеве населення не постраждало.

Нагадаємо, минулої доби ворожих обстрілів із артилерії, мінометів і з використанням авіації зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області.