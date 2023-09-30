Уряд створив Державну службу у справах дітей

Крім того, Служба буде взаємодіяти з дипломатичними установами України за кордоном, щоб забезпечити дотримання прав дітей та їх повернення в Україну.

29 вересня Кабмін ухвалив постанову про створення Державної служби у справах дітей.

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики України.

“Ця Служба як центральний орган виконавчої влади реалізовуватиме державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні в Україні більше 7,5 млн дітей, які страждають від впливу російської агресії. При цьому понад 65 тис. дітей в Україні є сиротами чи позбавлені батьківського піклування.

Завдяки Службі фахівці понад 1,4 тис. територіальних громад в Україні зможуть отримувати методичну допомогу щодо налагодження дієвої системи захисту дітей в громаді.

Крім того, Служба буде взаємодіяти з дипломатичними установами України за кордоном, щоб забезпечити дотримання прав дітей та їх повернення в Україну.

Нагадаємо, стартувала інформаційна кампанія “Знаєш – скажи!”, щоб мотивувати людей, які проживають на території Росії, протидіяти примусовій депортації українських дітей і сприяти поверненню їх в Україну. Кампанію проводять у межах затвердженого Володимиром Зеленським плану дій Bring Kids Back UA.