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НАЗК призупинило статус міжнародних спонсорів війни для п'яти грецьких компаній та угорського OTP Bank

Очікують, що Угорщина не заважатиме виділенню 500 млн євро військової допомоги ЄС, а Греція не блокуватиме новий пакет санкцій проти Росії.

НАЗК призупинило статус міжнародних спонсорів війни для п'яти грецьких компаній та угорського OTP Bank
Фото: Сергей Нужненко

Національне агентство з питань запобігання корупції призупиняє статус п'яти грецьких компаній-перевізників та угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Серед компаній із Греції - Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.

Таке рішення ухвалили за результатом переговорів між представниками Агентства, компаній і урядів Угорщини та Греції щодо припинення співпраці з Росією. 

У НАЗК зазначили, що відтепер на порталі "Війна і санкції" в розділі "Міжнародні спонсори війни" компанії матимуть тимчасово призупинений статус. Подальше виключення їх із переліку залежатиме від виконання умов.

НАЗК висловило сподівання, що таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро необхідної військової допомоги ЄС для України, а також виключить можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості Росії продовжувати війну.  

"Агентство завжди відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку", - наголосило НАЗК.

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Нагадаємо, раніше Агентство внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалили через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання ним так званих Донецької та Луганської "народних республік".

OTP Bank становить основу міжнародної фінансової групи ОТП (OTP Group), яка є одним з лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи. OTP, до речі, входить до 50 найбільших банків РФ.

Угорщина заявила, що їй у такому випадку складно підтримувати 11-ий пакет санкцій проти Росії, а згодом заблокувала виплату чергового траншу коштів Європейського фонду миру (EPF) на зброю, призначену для України.

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