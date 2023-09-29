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Зеленський зустрівся з главою ЄБРР Оділь Рено-Бассо

"Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР".

Зеленський зустрівся з главою ЄБРР Оділь Рено-Бассо
Скріншот відео
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив низку питань з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо обговорили важливі питання", – йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, "Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема у сфері енергетичної безпеки, фінансуванні торгівлі, підтримці критично важливої інфраструктури та муніципалітетів, продовольчій безпеці, корпоративному секторі тощо".

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Нагадаємо, 27 вересня глава уряду Денис Шмигаль обговорив із Оділь Рено-Бассо реалізацію спільних ініціатив у сфері енергетики. Шмигаль зазначив, що ЄБРР готує нові проєкти з НЕК "Укренерго" і НАК "Нафтогаз України".

 

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