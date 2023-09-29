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Британія запровадила санкції проти російських чиновників, пов’язаних з “виборами” на окупованих територіях України

До санкційного списку Лондон також вніс міністра з надзвичайних ситуацій Росії та секретаря російського ЦВК.

Британія запровадила санкції проти російських чиновників, пов’язаних з “виборами” на окупованих територіях України

Британський уряд сьогодні заморозив активи та заборонив поїздки для посадовців, пов’язаних з “виборами” на окупованих Росією українських територіях Запорізької, Херсонської, Луганської, Донецької областей та у Криму.

Про це йдеться у пресрелізі уряду.

В уряді заявили, що підсанкційні чиновники були причетні до нещодавніх “фіктивних виборів” у регіонах.

“Великобританія ніколи не визнає претензій Росії на територію України. Крим, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ і Херсон − це Україна”, − заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

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Санкції також поширюються на чиновників, причетних до торішніх фіктивних референдумів, організованих з метою легітимізації спроби анексії території України.

Британія також внесла до санкційного списку міністра з надзвичайних ситуацій Росії Олександра Куренкова, секретарку російської ЦВК Наталію Бударіну, голову так званої Херсонської адміністрації Андрія Алексієнка і голову "виборчої комісії Херсона" Марину Захарову.

“У відповідь на спроби Росії використати фіктивні вибори, щоб узаконити свій незаконний контроль над Херсоном, Запоріжжям, Донецьком, Луганськом і Кримом, які є частиною суверенної території України, Великобританія запровадить одинадцять нових категорій (санкцій, - ред.)”, − йдеться у повідомленні британського міністерства закордонних справ.

Загалом Великобританія запровадила санкції проти 1600 фізичних та юридичних осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, британська газета Financial Times написала, що США заморозили суверенні активи РФ на 8 млрд доларів. Більшість заморожених активів перебувають в ЄС та Японії. Загальний обсяг заморожених західними країнами російських активів оцінюється у 300 млрд доларів.

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