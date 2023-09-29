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Самбірську МСЕК і міську лікарню викрили на вимаганні хабара у військового. Посадовиця під час затримання намагалась їсти гроші

Зловмисники отримували гроші трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка "на гарячому" заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.

Самбірську МСЕК і міську лікарню викрили на вимаганні хабара у військового. Посадовиця під час затримання намагалась їсти гроші
Фото: ДБР

Посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії та міської лікарні затримали за вимагання хабара у військового. 

Вони вимагали гроші за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

"Голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за $3,2 тис", – зазначили в ДБР.

Зловмисники отримували гроші трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка "на гарячому" заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.

"Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з’їсти $100. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. Затримані також інші учасники злочинної групи", – додали в ДБР.

Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені гроші та документи. Викриття Бюро проводило спільно з працівниками СБУ.

Нагадаємо, що у Вінниці викрили посадовців військової медкомісії та лікарів, які за хабарі організовували ухилянтам виїзд за кордон. 

У момент отримання хабара затримали організатора схеми – посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності більше ніж 10 осіб. 

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