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Верещук закликала росіян забиратися з Криму, поки стоїть Керченський міст

"З перерізаними шляхами, коли навколо точаться бої, тисячам цивільних швидко залишити півострів не вдасться".

Верещук закликала росіян забиратися з Криму, поки стоїть Керченський міст
Фото: minre.gov.ua

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає цивільних росіян, які незаконно перебувають у Криму, залишити півострів.

Про це вона написала в Telegram.

"От мені цікаво, на що розраховують багато тисяч росіян, які останніми роками незаконно заїхали в наш Крим. Коли впаде Кримський міст (це питання часу, це очевидно), коли буде перерізано сухопутний коридор, коли почнуться наземні бої на півострові, що вони робитимуть?" - написала Верещук.

Вона зазначила, що з перерізаними шляхами, коли навколо точаться бої, тисячам цивільних швидко залишити півострів не вдасться.

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"Тому звертаюсь до цивільних росіян, які незаконно перебувають на півострові. Перебування в українському Криму для вас є небезпечним. Їдьте. Не легковажте", - закликала Верещук.

Нагадаємо, раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголосила, що у Кримського мосту залишилося дуже мало часу.

Як відомо, за рік на Кримському мості двічі сталися вибухи. Вперше – 8 жовтня 2022 року. Внаслідок вибуху зазнало пошкоджень залізничне полотно мосту й зруйновано кілька прольотів його автомобільної частини. У РФ стверджували, що вибухнула вантажівка, унаслідок чого спалахнули цистерни з паливом. Російські ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих. За обвинуваченнями у співучасті в організації вибуху росіяни заарештували понад 20 осіб.

Другий вибух стався 17 липня. Повідомляли про загибель сімейної пари з Бєлгородської області, яка в момент вибуху їхала мостом. Унаслідок події було серйозно пошкоджено два прольоти мосту.

Пізніше в серпні голова СБУ Василь Малюк розповів про організацію двох атак на Кримський міст. У Службі безпеки також оприлюднили унікальні фото підготовки до підриву. За словами Малюка, працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.

Секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Кримський міст - це самобуд, який Росія має прибрати за власний рахунок. Він також зазначив, що Путін може зберегти Кримський міст від знищення, якщо по ньому з півострова виведуть до Росії усіх окупантів.

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