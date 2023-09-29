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“Декаґебізація в дії”: Вєдєнєєва звільнили з посади заступника голови Інституту українознавства

Очільник інституту Василь Чернець повідомив, що не знав про публікації свого заступника щодо Голодомору, де Вєдєнєєв заперечував геноцид українського народу.  

“Декаґебізація в дії”: Вєдєнєєва звільнили з посади заступника голови Інституту українознавства
Дмитро Вєдєнєєв
Фото: Науково-дослідний інститут українознавства

Дмитра Вєдєнєєва звільнили з посади заступника директора Науково-дослідного інституту українознавства. 

Про це повідомив історик, нардеп IX скликання і колищній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

“Декаґебізація в дії. Вєдєнєєв більше не заступник директора Інституту українознавства. Дякую усім небайдужим”, – написав він.

При цьому очільник Інституту Василь Чернець у листі до Міносвіти зазначив, що не знав про публікації свого заступника щодо Голодомору. Він повідомив, що ознайомився з цими публікаціями і вирішив підтримати думку громадськості та звільнити Вєдєнєєва з посади.

Нагадаємо, раніше В'ятрович повідомив, що заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. Зокрема, за часів президентства Януковича Вєдєнєєв був заступником директора Українського інституту національної памʼяті. На цій посаді він відроджував концепцію Голодомору за версією КДБ.

Вєдєнєєв у своїй книзі "Заручниця глобального протистояння" ретранслював давно забуті тези радянського КГБ про те, що концепція Голодомору була вигадкою ЦРУ та інструментом боротьби проти радянської влади під час холодної війни.

Крім того, Вєдєнєєв був дослідником діяльності керівника радянських закордонних диверсійних спецслужб Павла Судоплатова. У 2015 році Вєдєнєєв у співавторстві з істориком російських спецслужб Олександром Колпакіді, головним редактором московського видавництва "Алгоритм", видав книгу на тему "Разведка Судоплатова. Зафронтовая диверсионная работа НКВД-НКГБ в 1941-1945 гг." (М., 2015).

Після публікації В'ятровича Міносвіти пообіцяло з’ясовути обставини ситуації.

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