Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва, – В'ятрович

За часів президентства Януковича Вєдєнєєв був заступником директора Українського інституту національної памʼяті. На цій посаді він відроджував концепцію Голодомору за версією КДБ.

Заступником директора Науково-дослідного інституту українознавства став Дмитро Вєдєнєєв.

Про це йдеться у повідомленні Інституту у соцмережі “Фейсбук”.

“21 вересня 2023 року на зборах колективу Науково-дослідного інституту українознавства директор Василь Гнатович Чернець представив заступника директора з наукової роботи – доктора історичних наук, професора Вєдєнєєва Дмитра Валерійовича та завідувача відділу української філології – доктора філологічних наук, професора Васьківа Миколу Степановича”, – йдеться в повідомленні.

При цьому історик, нардеп IX скликання і колищній голова Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 по 18 вересня 2019) Володимир В'ятрович вважає таке призначення неприпустимим.

“Одним із головних завдань Росії в історичній політиці в попередні десятиліття тому було заперечення геноцидного характеру Голодомору. Колосальні ресурси витрачалися на те, щоб так не сприймали його в Україні, не визнавали таким в світі. З приходом до влади в Україні Януковича Росія розпочала зносити здобутки визнання Голодомору геноцидом попереднього президента. Тому новий, обраний в 2010 вже на першому ж своєму виступі закордоном весною цього року сказав, що нема підстав твердити про геноцид, була лиш загальна трагедія народів СРСР. Нове керівництво СБУ почало закривати архіви КГБ, де містилася інформація про події 1930-тих”, – написав В'ятрович.

Він зазначив, що головними інструментами цієї російської кампанії стали нові очільники Українського інституту національної памʼяті, структури створеної за Ющенка саме для дослідження Голодомору і поширення інформації про нього.

“Це були комуніст Валерій Солдатенко та кагебіст Дмитро Вєдєнєєв. Обидва встигли наробити шкоди Україні поки перший з них був директором УІНП, а другий його заступником. Обидва втекли з посад після втечі Януковича в 2014. І ось вчора дізнаюся, що Вєдєннєєв знову на посаді заступника директора. Щоправда вже не Інституту національної памʼяті, але все ж державної установи - Інституту українознавства. Це неприпустимо , тим паче в час війни - Вєдєнєєв озвучувач російських наративів про наше минуле", – наголосив В'ятрович.

Він звернувся до Міносвіти та до міністра Оксена Лісового із закликом “виправити цю ганебну помилку”.

“Особливо ганебну у рік, коли відзначаємо 90 роковини Голодомору. Той, хто стирав памʼять про його жертв, не повинен працювати в державних структурах”, – написав Володимир В'ятрович.

Зазначимо, що у 2013 році В'ятрович писав, що Вєдєнєєв у своїй книзі "Заручниця глобального протистояння" ретранслював давно забуті тези радянського КГБ про те, що концепція Голодомору була вигадкою ЦРУ та інструментом боротьби проти радянської влади під час холодної війни.

Крім того, Вєдєнєєв був дослідником діяльності керівника радянських закордонних диверсійних спецслужб Павла Судоплатова. У 2015 році Вєдєнєєв у співавторстві з істориком російських спецслужб Олександром Колпакіді, головним редактором московського видавництва "Алгоритм", видав книгу на тему "Разведка Судоплатова. Зафронтовая диверсионная работа НКВД-НКГБ в 1941-1945 гг." (М., 2015).

Нагадаємо, у серпні голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що кількість парламентів, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, збільшилася більше ніж удвічі. Стефанчук зазначив, що Голодомор має отримати всесвітнє визнання як геноцид українців: “Це має бути рівня не менше Голокосту".