Міністр освіти Лісовий звільнив експерта МОН Василенка після скандалу з антиукраїнськими висловлюваннями

"Від завтрашнього дня він більше не обійматиме жодної посади в Міністерстві освіти", - заявив Оксен Лісовий.

Міністр освіти Оксен Лісовий підписав наказ про звільнення державного експерта в експертній групі з питань цифрової трансформації освіти і науки МОН Андрія Василенка.

Про це йдеться в дописі Лісового у Х (екствітер).

"Наказ про звільнення Андрія Василенка підписано. Від завтрашнього дня він більше не обійматиме жодної посади в Міністерстві освіти і науки України. Таке рішення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, яке ми порушили у міністерстві напередодні", - повідомив міністр.

Лісовий зазначив, що "державна служба – це велика відповідальність" і що "жодна людина, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, незалежність, за яку принесено стільки жертв, не має права обіймати державні посади".

Наказ про звільнення Андрія Василенка підписано. Від завтрашнього дня він більше не обійматиме жодної посади в @MON_UKRAINE. Таке рішення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, яке ми порушили у міністерстві напередодні.



Державна служба – це велика… — Оксен Лісовий (@oksenlisovyi) September 14, 2023

"Усі наші вчинки мають наслідки. Для Василенка сьогодні — це звільнення", - додав глава Міносвіти.

Нагадаємо, 24 серпня Василенко оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці допис російською мовою, в якому іронічно висловився про здобуття Україною незалежності в 1991 році, назвавши це "кидаловом" ("«Я дєвочка і не хочу СССР, я хочу кружевниє трусікі і незалежну Україну!»Это называется простым словом «кидалово». А кого кинули, тот лох. Как-то так", - зауважив Василенко). Експерт вважає, що українці не розуміли ідею свободи і підтримали акт про незалежність лише завдяки "пропаганді". Аналогічну "помилку зробили інші колишні республіки СРСР, як-от Латвія, Литва та Естонія ("Советская оккупация – это лучшее, что могло случиться с Литвой").

Згодом Міносвіти заявило, що видало наказ про порушення дисциплінарного провадження щодо держслужбовця Василенка.