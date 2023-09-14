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Міністр освіти Лісовий звільнив експерта МОН Василенка після скандалу з антиукраїнськими висловлюваннями

"Від завтрашнього дня він більше не обійматиме жодної посади в Міністерстві освіти", - заявив Оксен Лісовий.

Міністр освіти Лісовий звільнив експерта МОН Василенка після скандалу з антиукраїнськими висловлюваннями
Оксен Лісовий
Фото: Макс Требухов

Міністр освіти Оксен Лісовий підписав наказ про звільнення державного експерта в експертній групі з питань цифрової трансформації освіти і науки МОН Андрія Василенка.

Про це йдеться в дописі Лісового у Х (екствітер).

"Наказ про звільнення Андрія Василенка підписано. Від завтрашнього дня він більше не обійматиме жодної посади в Міністерстві освіти і науки України. Таке рішення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, яке ми порушили у міністерстві напередодні", - повідомив міністр.

Лісовий зазначив, що "державна служба – це велика відповідальність" і що "жодна людина, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, незалежність, за яку принесено стільки жертв, не має права обіймати державні посади". 

"Усі наші вчинки мають наслідки. Для Василенка сьогодні — це звільнення", - додав глава Міносвіти.

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Нагадаємо, 24 серпня Василенко оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці допис російською мовою, в якому іронічно висловився про здобуття Україною незалежності в 1991 році, назвавши це "кидаловом" ("«Я дєвочка і не хочу СССР, я хочу кружевниє трусікі і незалежну Україну!»Это называется простым словом «кидалово». А кого кинули, тот лох. Как-то так", - зауважив Василенко). Експерт вважає, що українці не розуміли ідею свободи і підтримали акт про незалежність лише завдяки "пропаганді". Аналогічну "помилку зробили інші колишні республіки СРСР, як-от Латвія, Литва та Естонія ("Советская оккупация – это лучшее, что могло случиться с Литвой").

Згодом Міносвіти заявило, що видало наказ про порушення дисциплінарного провадження щодо держслужбовця Василенка.

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