ЦВК заявила, що тестово перевірить систему Державного реєстру виборців

Центральна виборча комісія тестово перевірить систему Державного реєстру виборців.

Про це йдеться на сайті ЦВК.

Функціонування АІКС Реєстру припинили 24 лютого 2022 року на час дії воєнного стану для захисту цілісності бази даних тощо.

Водночас через нові загрози Комісія заявила, що приділяє увагу питанню кіберзахисту та технологічній модернізації.

"Тому ЦВК проводить оптимізацію інформаційно-комунікаційної інфраструктури, зокрема й щодо АІКС ДРВ, стосовно інфраструктури, доступу, віртуалізації і систем резервного копіювання, а також кіберзахисту", - пояснили у Центрвиборчкомі.

Експлуатація реєстру виборців має технологічний характер та не передбачає поновлення його функціонування чи підготовку до виборів під час війни.

Нагадаємо, американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна продовжиться. Глава ПАРЄ Тіні Кокс теж прямо заявив, що Україні потрібні вільні та чесні вибори попри війну.

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук зауважив, що в Конституції немає заборони щодо проведення виборів під час війни. За словами Стефанчука, питання проведення виборів під час війни може бути дискусійним і що треба ухвалити "важливе рішення" щодо цього. Спікер додав, що найближчим часом питання щодо виборів "буде актуалізовано".

Нещодавно Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов виступив проти проведення виборів.