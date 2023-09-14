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Укрзалізниця восени запустить новий поїзд сполученням Рава-Руська – Варшава

Цей поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки.

Укрзалізниця восени запустить новий поїзд сполученням Рава-Руська – Варшава
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця восени запустить новий поїзд сполученням Рава-Руська – Варшава. 

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

“Вже восени плануємо запустити новий поїзд сполученням Рава-Руська – Варшава», – повідомив голова правління компанії Євген Лященко.

Зазначається, що поїзд Рава-Руська – Варшава – це альтернативне залізничне сполучення зі столицею Польщі. Цей поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки. 

На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова.

Також компанія очікує від польських колег погодження відкриття між Києвом та Варшавою додаткового маршруту поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту.

У травні 2023 року такий поїзд уже здійснив тестове курсування. Запуск цього маршруту дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між столицями двох країн.

Наразі ж пасажирські поїзди з України курсують до Польщі, Угорщини, Австрії, Словаччини та Молдови.

Нагадаємо, Укрзалізниця налагоджує щоденне сполучення Херсона з Києвом. Також компанія збільшує кількість рейсів між Херсоном та Миколаєвом.

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