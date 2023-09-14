Пентагон направив додаткових інспекторів в Україну для моніторингу використання допомоги США

У минулорічному звіті генерального інспектора Міноборони США повідомляється про намагання злочинців, волонтерів та торговців зброєю в Україні викрасти частину наданої заходом допомоги, перш ніж українській розвідці вдалося цьому запобігти.

Пентагон створює нову команду в Україні для моніторингу допомоги Києву з боку США у сфері безпеки, оскільки все більше республіканських законодавців закликають посилити нагляд за тим, як використовуються гроші, пише CNN.

За словами генерального інспектора Міністерства оборони, високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу. Персонал, який базується в посольстві США в Києві, контролюватиме допомогу США, яка з початку роботи адміністрації Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів.

Зазначається, що створення нової команди відбувається в критичний час для допомоги Україні. Нещодавно адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням про надання додаткової допомоги на 24 мільярди доларів, у тому числі на 13 мільярдів доларів на безпеку, оскільки президент та інші високопосадовці адміністрації пообіцяли продовжувати допомогу США «стільки, скільки буде потрібно».

Але дедалі більш скептичні республіканці підняли питання про те, наскільки двопартійна підтримка існує для таких значних сум допомоги. Все більше республіканців почали сумніватися в доцільності витрачання мільярдів доларів в Україні та закликали до більшого контролю.

У звіті генерального інспектора Міністерства оборони, який отримав CNN, попереджається, що здатність США контролювати мільярди доларів допомоги, що надходить в Україну, зіткнулася з «проблемами» через обмежену присутність США.

У звіті, датованому жовтнем 2022 року, підкреслюється, наскільки важко було США відстежувати величезну кількість зброї, боєприпасів і обладнання в перші місяці війни. Злочинці, волонтери та торговці зброєю в Україні намагалися викрасти частину зброї та обладнання, наданих Заходом, перш ніж українській розвідці вдалося цьому запобігти, йдеться у звіті.

Нагадаємо, нещодавно США оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні. Загальна вартість пакету становить до 600 млн доларів.

Раніше адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україніна суму 175 млн доларів. Цей пакет включає, зокрема, обладнання ППО, боєприпаси та снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.