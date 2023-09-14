Правоохоронці ідентифікували російських віськових, які вбили охоронця “Новусу” в Бучі

Охоронець не мав зброї і не становив жодної загрози для окупантів.

Правоохоронці встановили і повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям збройних сил РФ.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Двом командирам, заряджаючому самохідних артилерійських гармат і старшому розвіднику-далекомірнику 1-ї самохідної артилерійської батареї у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ інкримінують вчинення порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 лютого 2022 року під час руху колони російських військ по м. Буча старший офіцер самохідної артбатареї віддав наказ підлеглим військовослужбовцям РФ по всім бойовим машинам батареї. Через радіозв’язок він наказав ідентифікувати всіх, хто був одягнений у чорний одяг, як ворогів.

Така інструкція щодо ідентифікації ворога могла призвести до випадкових жертв серед цивільних, оскільки багато з них могли носити атрибути чорного кольору. Через те, що в наказі не було дотримано принцип розрізнення, командир батареї порушив норми міжнародного гуманітарного права.

Його підлеглі військовослужбовці ЗС РФ, отримавши злочинний наказ, погодилися його виконати. При цьому спиралися на принцип кругової поруки у військовому формуванні.

Потім військовослужбовці 1-ї самохідної артилерійської батареї помітили біля магазину Новус у м. Буча чоловіка. Він був одягнений в службовий одяг чорного кольору з позначенням «Охорона Новус». Охоронець не мав зброї і не становив жодної загрози для окупантів. Проте на виконання злочинного наказу командира вони відкрили вогонь із автоматичної вогнепальної зброї по цивільному. В результаті дій російських військових чоловік отримав поранення, від якого помер.

В цьому кримінальному провадженні раніше було повідомлено про підозру військовополоненому із зазначеного військового формування РФ. Йому інкриміновано вчинення аналогічного кримінального правопорушення.

Нагадаємо, СБУ встановила особу командира розвідгрупи РФ, який надав наказ розстріляти родину в Бучанському районі. Загинуло подружжя та їхня 15-річна донька.