Головне за ніч та ранок. Четвер, 14 вересня

Нічна ворожа атака "шахедів", 29 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ворожі обстріли, спецоперація СБУ і Військово-морських сил в Євпаторії.

Цієї ночі з 21:00 по 2:30 росіяни атакували територію України двома групами ударних безпілотників типу “Shahed-136/131”. Сили ППО знищили 17 із 22 ворожих дронів.

Згідно з повідомленням Повітряних сил, атака здійснювалася із трьох напрямків: мису Чауда в Криму, Єйська та Курська в РФ. Усього зафіксовано пуски 22 “Шахедів” у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За результатами бойової роботи сили протиповітряної оборони України знищили 17 із 22 ворожих ударних безпілотників.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось 29 бойових зіткнень.

Ворог завдав 2 ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Збройні сили продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уразили 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 15 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби, 13 вересня, у війні проти України загинуло близько 620 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 270 970 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі внаслідок російського удару загинула шестирічна дитина в Новодмитрівці на Херсонщині, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Снаряд влучив у приватний будинок. Хлопчик загинув, його 13-річний брат отримав тяжкі травми. Ще троє сусідів, які намагалися допомоги їм, отримали поранення.

Водночас, за даними Херсонської ОВА, загиблій дитині не шість, а сім років. У зведенні від ОВА уточнили, що в момент обстрілу діти ховалися в підвалі будинку.

Голова ОВА Олександр Прокудін підтвердив, що під обстріл потрапили троє сусідів, які намагалися допомогти дітям, а також машина швидкої допомоги.

Нагадаємо, що вчора люди також були поранені внаслідок ударів по Одрадокамʼянці. В Атонівці росіяни вдарили по гімназії.

Сьогодні під ранок в окупованій Євпаторії пролунали вибухи, повідомило Суспільне з посиланням на місцевих жителів.

Вибухи сталися в районі села Уютне. Після цього вулицями їздили машини швидкої допомоги. За інформацією місцевих жителів, в районі вибуху розміщена військова частина росіян №85683. Незатишно було в Уютному цієї ночі...

За інформацією російських ЗМІ, було перекрито рух автотранспорту Кримським мостом.

Міноборони РФ заявило про нібито збиття о 5:30 за московським часом одинадцяти безпілотників над територією окупованого Криму. В атаці вороже відомство звинуватило Україну.

За даними волонтера і активіста Сергія Стерненка, ймовірною ціллю ударів по Криму була військова база ППО із засобами РЛС та ЗРК С-300 і С-400.

Згодом джерела LB.ua повідомили, що вибухи в районі Євпаторії в окупованому Криму – це спецоперація військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил. Внаслідок неї знищено комплекс ППО "Тріумф" вартістю в $1,2 млрд.

Як повідомляють наші джерела, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун". Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу – радари та антени. Після виведення з ладу радіолокаційних станцій підрозділи ВМС крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових комплексах С300/400 "Тріумф".

Як раніше підкреслював голова СБУ Василь Малюк, "бавовна палала і палатиме". Джерела у Службі безпеки говорять, що росіян у Криму очікують нові сюрпризи.

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