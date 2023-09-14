РФ обстрілювала Сумську та Чернігівську області мінометами і артилерією, в Херсонській вбила дитину, яка ховалась у підвалі

По Чернігівській області росіяни стріляли за добу вісім разів (70 вибухів). Ворог із мінометів та ствольної артилерії обстрілював Новгород-Сіверський район та Корюківський райони.Також зафіксовано вибух від дрону камікадзе (Семенівська громада Новгород-Сіверського району).Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі ворог здійснив три обстріли прикордоння. Зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська та Новослобідська громади. Юнаківська громада: здійснено влучання з ворожого БпЛА в приміщення продуктового магазину; виникла пожежа. Крім того, ворог бив з артилерії (два вибухи). Новослобідська громада: влучання з ворожого БпЛА в приміщення непрацюючої лазні; виникла пожежа. Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 132 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Миколаївська. Хотінська, Середино-Будська, Новослобідська, Білопільська громади. Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (35 вибухів) та артилерії (22 вибухи). Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приміщення школи, будинку культури, приватний будинок, легковий автомобіль. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватне домогосподарство.

У Дніпропетровській вночі оборонці неба з ПвК "Схід" збили над областю три безпілотники. Уламки одного з них впали в Першотравневській громаді Нікопольського району. Частково зруйнований приватний будинок. Ще шість – пошкоджені. Понівечені вісім господарських споруд, три авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили. По тому ж району ворог бив з важкої артилерії та "Граду". Дісталося Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак. Минулося без постраждалих. Вчора вранці російська армія атакувала Нікопольський район безпілотником. Скинула боєприпас на Марганецьку громаду. Надвечір цілила з важкої артилерії по самому Нікополю. Наслідки ще уточнюються. Загиблих та постраждалих немає.

У Миколаївській вчора фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Луганській авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Новоєгорівка та Білогорівка. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждала Білогорівка. За добу противник здійснив 141 обстрілів (528 снарядів).

У Харківській противник завдав авіаударів по околицях Мороховець та Плетенівка, по околицях Петропавлівка, Кислівка. Окупанти завдали понад 13 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі прикордонних районів, зокрема Фихолівки, Новомлинська, Дворічної, Синківки, Кислівки, Котлярівки. Вночі окупанти обстріляли центр Вовчанська. Була зруйнована будівля адміністративна будівля. Минулося без постраждалих. У Великому Бурлуці внаслідок обстрілу пошкоджено вікна у будівлі Держпродспоживслужби, приватний житловий будинок, двоповерховий житловий будинок, чотири легкових автомобілі. Без постраждалих. Також вчора відбувся ворожий артилерійський обстріл Чернещини Борівської громади. Пошкоджено майно агрофірми. Постраждалих немає. У Благодатному районування під час проведення сільськогосподарських робіт на полі на протитанковій міні підірвався комбайн. Постраждав 51-річний чоловік, отримав вибухові травми та опіки, стан середній.

У Запорізькій вночі військовослужбовці рф атакували Трудове пʼять БпЛА – місцеві жителі не постраждали, однак руйнувань зазнали господарчі будівлі та складські приміщення. За минулу добу ворог здійснив 153 удари по 31 населеному пункту. Чотири обстріли з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Темирівці та Лук'янівці, вісім авіаснарядів – по Оріхову, ще три БПЛА атакували Степове й П'ятихатки. Зафіксовано 138 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст та сіл. Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

У Донецькій по населених пунктах окупанти завдали 12 ударів, застосувавши артилерію, РСЗВ "Град", танки. Під вогнем – вісім населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Острівське, Очеретине, Новоукраїнка, Карлівка, Предтечине, Шахтарське. Пошкоджено вісім приватних житлових будинків, дві ЛЕП, будівля сільської ради, школа, пʼять господарських споруд, гараж. За добу по області одну людину поранено.

У Херсонській за добу ворог здійснив 82 обстріли (433 снаряди), з них по Херсону – чотири обстріли (12 снарядів). Внаслідок нічного ворожого обстрілу Новодмитрівки – четверо постраждалих, з них двоє – діти. 7-річний хлопчик отримав травми несумісні з життям, знаходився в підвалі будинку. Хлопчик 14 років знаходився в підвалі будинку. 18-річна дівчина з пораненнями доставлена до обласної лікарні. Вчора російська авіація атакувала Одрадокамʼянку Бериславського району. Через ворожий удар постраждали 81-річна жінка, 74-річний чоловік. Потерпілих доставили до лікарні, де їм надають меддопомогу. Також постраждав 41-річний чоловік. Його з пораненням голови та ніг доставили до медичного закладу. Пообіді росіяни атакували Зміївку, скинувши вибухівку з безпілотника. Постраждалі – 54-річна та 53-річний волонтери та 68-річна місцева жителька. Поранених доставили до лікарні. 34-річний чоловік у лісосмузі біля Берислава знайшов невідомий предмет. Коли він взяв його до рук, боєприпас здетонував. Чоловік у лікарні з численними ранами, у тому числі – травматичною ампутацією лівої кисті. Медики надають йому необхідну допомогу. За добу через російську агресію одна людина загинула, ще вісім – дістали поранення.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. За уточненою інформацією, вчора окупанти атакували Україну 47 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 35 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.