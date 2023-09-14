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Армія ворога втратила за минулу добу 620 військових та 15 танків

Учора на фронті відбулося 29 бойових зіткнень.

Армія ворога втратила за минулу добу 620 військових та 15 танків
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби, 13 вересня, у війні проти України загинуло близько 620 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 270 970 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 270 970 (+620) осіб,
  • танків ‒ 4 599 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 810 (+18) од,
  • артилерійських систем – 5 944 (+42) од,
  • РСЗВ – 769 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 517 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 697 (+47),
  • крилаті ракети ‒ 1 455 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+1) од,
  • підводні човни – 1 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 458 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 889 (+5).

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Нагадаємо, Збройні сили продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Оборонці мали успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки на Донеччині.

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