Армія ворога втратила за минулу добу 620 військових та 15 танків

Протягом минулої доби, 13 вересня, у війні проти України загинуло близько 620 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 270 970 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 270 970 (+620) осіб,

танків ‒ 4 599 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 810 (+18) од,

артилерійських систем – 5 944 (+42) од,

РСЗВ – 769 (+3) од,

засоби ППО ‒ 517 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 697 (+47),

крилаті ракети ‒ 1 455 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+1) од,

підводні човни – 1 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 458 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 889 (+5).

Нагадаємо, Збройні сили продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Оборонці мали успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки на Донеччині.