Армія ворога втратила за минулу добу 620 військових та 15 танків

Протягом минулої доби, 13 вересня, у війні проти України загинуло близько 620 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 270 970 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 270 970 (+620) осіб,
- танків ‒ 4 599 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 810 (+18) од,
- артилерійських систем – 5 944 (+42) од,
- РСЗВ – 769 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 517 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 697 (+47),
- крилаті ракети ‒ 1 455 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+1) од,
- підводні човни – 1 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 458 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 889 (+5).
Нагадаємо, Збройні сили продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Оборонці мали успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки на Донеччині.