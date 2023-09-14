Європарламент прийняв резолюцію, що визнає Лукашенка причетним до війни проти України

Європарламент вважає закликає МКС розглянути питання про видачу міжнародного ордера на арешт Лукашенка, подібного до того, який був виписаний у відношенні Путіна.

Європейський парламент засуджує участь режиму Лукашенка в невиправданій, незаконній і неспровокованій агресивній війні Росії проти України та сприяння ненависті, дезінформації та пропаганді, що повторює войовничу риторику Москви.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту.

Також Європарламент засуджує масове постачання режимом Лукашенка амуніції та військової техніки російським агресорам, зокрема виробництво компонентів для російської армії, а також розміщення російських військ у Білорусі та їхнє навчання білоруськими інструкторами. Йдеться, зокрема, і про незаконна та спонсоровану РФ терористичну організацію ПВК “Вагнера”.

Європарламент засуджує загрозу приєднатися до агресії в поєднанні з розміщенням військ біля білорусько-українського кордону, що зв’язує там українські війська, а також використання білоруської території, повітряного простору та інфраструктури як плацдарм для початку вторгнення, а також для продовження ракетних ударів по військових і цивільних об’єктах в Україні.

Європейські парламентарі зазначають, що переважна більшість білорусів не схвалює таку участь у агресивній війні Росії. Дипломати висловлюють повну підтримку білоруським активістам, які чинять опір агресорам у Білорусі, порушуючи залізниці та інші лінії постачання, якими користуються російські військові, а також білоруським кіберпартизанам і добровольцям, зокрема полку Кастуся Каліновського та колишнього полку Пагоні, які мужньо борючись на боці Збройних Сил України, даючи відсіч агресорам.

Європарламент засуджує незаконне переміщення понад 2 150 дітей, у тому числі дітей-сиріт, з окупованих Росією районів України до так званих рекреаційних таборів у Білорусі, де вони піддаються русифікації та вихованню.

Крім того, європарламентарі підтримують розслідування української прокуратури щодо ролі Білорусі в примусових депортаціях і вважають, що дії самого Лукашенка та його режиму також можуть становити злочин проти людства “депортація або примусове переміщення населення”.

Європарламент вважає Лукашенка такою ж відповідальною за ці військові злочини особою, як Володимир Путін і Марія Львова-Бєлова, і тому закликає МКС розглянути питання про видачу подібного міжнародного ордера на арешт Лукашенка.

Також Європарламент закликає розширити список осіб, на яких поширюються санкції ЄС, включивши в нього осіб, причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі.

“Сприяючи невиправданій агресивній війні Росії проти України, режим Лукашенка став співучасником злочинів, скоєних Росією, що передбачає відповідальність за руйнування та шкоду, завдану Україні”, - йдеться у резолюції.

У ній також зазначається, що спеціальний міжнародний трибунал щодо російської агресії проти України повинен мати юрисдикцію для розслідування не лише Путіна та російського політичного та військового керівництва, а й білоруського керівництва.

Окремо резолюція закликає Міжнародний олімпійський комітет та інші міжнародні спортивні федерації не дозволяти спортсменам з Білорусі та Росії, багато з яких підтримують або навіть брали участь у невиправданій агресійній війні Росії проти України, брати участь у Олімпійських іграх у Парижі 2024 року чи будь-яких інших міжнародних спортивних заходах.

Європарламентарі також наголошують на необхідності залишити діючі та збільшити санкції проти Білорусі, включаючи “Білоруськалій”.

Нагадаємо, 17 березня Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Раніше повідомлялось, що у Гаазі (Нідерланди) сьогодні відкривається Міжнародний центр розслідування злочину агресії (ICPA). Це перший крок на шляху до трибуналу над російською військово-політичною верхівкою.

Працювати в Центрі будуть прокурори з України, Євросоюзу, США та Міжнародного кримінального суду (МКС). Вони розслідуватимуть та збиратимуть докази на проміжному етапі перед створенням спеціального трибуналу, через який можна притягнути до відповідальності кремлівських посадовців за розвʼязання війни в Україні.