На Харківщині на міні підірвався комбайн

Сьогодні, 13 вересня, під час польових робіт біля с. Благодатне Ізюмського району Харківської області на міні підірвався комбайн.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається що комбайн підірвався на ворожій протитанковій міні.

Попередньо, комбайнер отримав легкі поранення.

“На деокупованих територіях зберігається висока мінна небезпека. Тож закликаємо громадян не рухатися невідомими чи неперевіреними ґрунтовими дорогами”, - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, вранці 6 вересня в Харківській області на ворожій міні підірвалася вантажівка. Водій та пасажир автівки 29 і 25 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

Як раніше повідомлялось, за підрахунками фахівців, 40% території Харківщини є потенційно небезпечною через вибухонебезпечні предмети.