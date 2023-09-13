Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи

Справу розглядатимуть за статтею про порушення рівноправності громадян за мовною ознакою.

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович через суд зобовʼязав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо народної депутатки Наталії Піпи.

Про це він повідомив у Telegram.

Справу розглядатимуть за статтею про порушення рівноправності громадян за мовною ознакою через заяву нардепки у поліцію щодо виконавця російського року в центрі Львова.

"Піпа Наталя вчинила діяння, що має ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні (в умовах військового конфлікту, додам), і держава повинна дати свою правову оцінку тому, що сталося. Крім того, фактично скориставшись службовим становищем, вона забезпечила щось, дуже схоже на знущання над неповнолітнім", - написав Арестович.

Нагадаємо, йдеться про інцидент, який трапився у 2 червня у Львові. Тоді неповнолітній вуличний музикант виконував пісню російського рок-музиканта Віктора Цоя. На це відреагувала Наталія Піпа, яка проходила повз. На її прохання припинити співати мовою окупанта музикант відреагував агресивно, тож депутатка викликала поліцію і написала заяву. Правоохоронці склали адмінпротокол про дрібне хуліганство.

Пізніше музикант опублікував відео, у якому вибачився за ненормативну лексику. 27 липня Галицький районний суд Львова визнав його винним у дрібному хуліганстві та обмежився попередженням.

На інцедент відреагував Арестович. Він записав звернення російською мовою, у якому підтримав вуличного музиканта, зазначивши, що хлопець мав право співати й не повинен був просити вибачення. Після винесення судової постанови, 4 серпня, Арестович написав заяву в ДБР із проханням відкрити кримінальне провадження щодо Наталії Піпи за ч. 2 ст. 161 за розпалювання національної ворожнечі. Втім, тоді ДБР у відкритті провадження відмовило.

Нагадаємо, 19 червня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора" (№7273-д), яким заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі.

Крім цього, у Львові майже п’ять років діє мораторій обласної ради на публічне виконання російських пісень. Однак, механізмів його виконання досі немає.