​Інформація про взяття Андріївки є хибною та передчасною, - заява Третьої окремої штурмової бригади

"Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки", - розповіли військові.

Третя окрема штурмова бригада заявила про те, що інформація про взяття Андріївки на Бахмутському напрямку є "хибною та передчасною".

Про це йдеться в дописі 3ОШБ у соцмережах.

"Заява про взяття Андріївки. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки", - розповіли військові.

Бригада наголосила, що подібні заяви є "шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань".

Нагадаємо, нині заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.