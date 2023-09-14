У загиблого бійця залишилася дружина та маленька донька. Завтра, 15 вересня, відбудеться прощання з загиблим бійцем у Вінниці.

У Києві на Майдані Незалежності попрощалися із загиблим на фронті воїном Сергієм Ярмоленком. У мирному житті він був прокурором у справі про вбивство Георгія Гонгадзе.

Сергій Ярмоленко загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання.

Як повідомляє 24 канал, Сергій став на захист держави з перших днів повномасштабного вторгнення. Він служив у складі 207 батальйону 241 бригади територіальної оборони Шевченківського району Києва.

Згодом Сергій брав участь у боях у Донецькій області. Він був молодшим лейтенантом у роті вогневої підтримки.

До речі, у 2022 році Сергія нагородили відзнакою президента "За оборону України".

У мирному житті чоловік займався адвокатською діяльністю, був координатором напряму міжнародного співробітництва Експертного комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Міністерстві цифрової трансформації. Також Сергій займався бігом і брав участь у благодійних марафонах.

У загиблого бійця залишилася дружина та маленька донька. Із захисником попрощаються на Майдані Незалежності 14 вересня та 15 вересня – у Вінниці.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 9 вересня у Києві попрощалися із науковцем, релігієзнавцем та колишнім полоненим Ігорем Козловським. Прощання відбулося в Михайлівському Золотоверхому соборі.