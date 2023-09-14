Укрпошта випустила марки до річниці звільнення Харківщини

Сьогодні, 14 вересня, Укрпошта офіційно ввела в обіг поштовий блок «Міста Героїв. Харківщина», присвячений містам Героїв: Балаклії, Ізюму, Куп’янську та Харкову.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“24 лютого Харківщина однією з перших зустріла російські війська. ЗСУ та харків’яни захищали свої міста та села, відчайдушно чинивши спротив. Харківщина вистояла завдяки нескореним українцям, які гуртувалися та прокладали евакуаційні маршрути, попри загрозу катувань передавали українським військовим позиції ворога, збивали російські штурмовики, невтомно та самовіддано повертали свої території, рятували неоціненні музейні експонати”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тираж поштового блоку — 75 000 примірників. Номінал марок — М = 18,00 грн (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України). Ціна блоку — 72, 00 грн. До блоку випущено конверт «Перший день», картки та магніти. Поштовий випуск продовжує серію «Міста Героїв». Ескізи до нього розроблені за мотивами інформаційної кампанії «Міста героїв» креативною агенцією I AM IDEA у співпраці з Офісом Президента.

Поштовий блок «Міста Героїв. Харківщина» доступний у відділеннях Укрпошти. В офіційному інтернет-магазині його вже розкупили, але ще є в наявності картмаксимуми. Також є можливість замовити набір магнітів.

Нагадаємо, раніше Укрпошта випустила нову поштову марку «Україна-мати» до Дня Незалежності.