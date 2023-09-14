У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)
У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
ГоловнаСуспільствоВійна

Укрпошта випустила марки до річниці звільнення Харківщини

Погашення спеціальними штемпелями «Перший день» пройдуть у Києві та Харкові.

Укрпошта випустила марки до річниці звільнення Харківщини
Фото: “Укрпошта”

Сьогодні, 14 вересня, Укрпошта офіційно ввела в обіг поштовий блок «Міста Героїв. Харківщина», присвячений містам Героїв: Балаклії, Ізюму, Куп’янську та Харкову. 

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

“24 лютого Харківщина однією з перших зустріла російські війська. ЗСУ та харків’яни захищали свої міста та села, відчайдушно чинивши спротив. Харківщина вистояла завдяки нескореним українцям, які гуртувалися та прокладали евакуаційні маршрути, попри загрозу катувань передавали українським військовим позиції ворога, збивали російські штурмовики, невтомно та самовіддано повертали свої території, рятували неоціненні музейні експонати”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тираж поштового блоку — 75 000 примірників. Номінал марок — М = 18,00 грн (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України). Ціна блоку — 72, 00 грн. До блоку випущено конверт «Перший день», картки та магніти. Поштовий випуск продовжує серію «Міста Героїв». Ескізи до нього розроблені за мотивами інформаційної кампанії «Міста героїв» креативною агенцією I AM IDEA у співпраці з Офісом Президента.

Поштовий блок «Міста Героїв. Харківщина» доступний у відділеннях Укрпошти. В офіційному інтернет-магазині його вже розкупили, але ще є в наявності картмаксимуми. Також є можливість замовити набір магнітів.

Нагадаємо, раніше Укрпошта випустила нову поштову марку «Україна-мати» до Дня Незалежності. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies