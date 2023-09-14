Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела

Вибухи в районі Євпаторії в окупованому Криму – це спецоперація військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил, повідомили джерела LB.ua. Внаслідок неї знищено комплекс ППО "Тріумф" вартістю в $1,2 млрд.

Як повідомляють наші джерела, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун". Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу – радари та антени.

Після виведення з ладу радіолокаційних станцій підрозділи ВМС крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових комплексах С300/400 "Тріумф".

Як раніше підкреслював голова СБУ Василь Малюк, "бавовна палала і буде палати". Джерела у Службі безпеки говорять, що росіян у Криму очікують нові сюрпризи.

Нагадаємо, цієї ночі в районі Євпаторії лунали вибухи. Там розташована ворожа база протиповітряної оборони. Міноборони РФ заявило про нібито збиття о 5:30 за московським часом одинадцяти безпілотників над територією окупованого Криму.

А вчора в Криму внаслідок атаки ракетами і надводними безпілотниками знищено великий десантний корабель і підводний човен-носій крилатих ракет. У ГУР підтвердили, що пошкодження суден, швидше за все, не дозволить їх відновити.