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МО Британії: пошук і застосування західного ядерного палива є головним у відокремленні енергетики України від РФ

Усі реактори українських АЕС сконструйовані за радянськими нормами, і до повномасштабної війни Україна залежала від російського палива. 

МО Британії: пошук і застосування західного ядерного палива є головним у відокремленні енергетики України від РФ
Фото: Пресслужба Енергоатома

"Енергоатом" 10 вересня оголосив про успішну перезарядку реактора Рівненської АЕС з використанням ядерних паливних збірок західного виробництва. Усі українські АЕС мають реактори за радянськими конструкціями, і до лютого 2022 року ядерне паливо залежало від Росії. 

Після повномасштабного вторгнення РФ Україна прискорила плани щодо диверсифікації своїх поставок. Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії. 

"З огляду на те, що атомна енергетика забезпечує приблизно половину електроенергії в Україні, успіх Енергоатома в пошуку та впровадженні західного палива є головною точкою шляху довгострокового відокремлення України від Росії, чий вплив на енергопостачання України значно зменшено", – вважають британці. 

10 вересня реактор Рівненської АЕС вперше завантажили не російським паливом, а виробленим шведською компанією Westinghouse Electric Sweden. 

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