МО Британії: пошук і застосування західного ядерного палива є головним у відокремленні енергетики України від РФ

Усі реактори українських АЕС сконструйовані за радянськими нормами, і до повномасштабної війни Україна залежала від російського палива.

"Енергоатом" 10 вересня оголосив про успішну перезарядку реактора Рівненської АЕС з використанням ядерних паливних збірок західного виробництва. Усі українські АЕС мають реактори за радянськими конструкціями, і до лютого 2022 року ядерне паливо залежало від Росії.

Після повномасштабного вторгнення РФ Україна прискорила плани щодо диверсифікації своїх поставок. Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

"З огляду на те, що атомна енергетика забезпечує приблизно половину електроенергії в Україні, успіх Енергоатома в пошуку та впровадженні західного палива є головною точкою шляху довгострокового відокремлення України від Росії, чий вплив на енергопостачання України значно зменшено", – вважають британці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 September 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yIVLfD2LHV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 14, 2023

10 вересня реактор Рівненської АЕС вперше завантажили не російським паливом, а виробленим шведською компанією Westinghouse Electric Sweden.