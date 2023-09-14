Росіяни спробували наступати в районах Малої Токмачки та Вербового, але невдало

Захисники продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

На Мелітопольсокму завдають значних втрат у особовому складі та техніці. Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Бахмутському напрямку продовжують наступальні операцію південніше Бахмута. Мали частковий успіх в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області.

"Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Купʼянському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області. Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Марʼїнському та Запорізькому напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Марʼїнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити захисників із займаних позицій", – сказав Ковальов.

Крім того, ворог здійснив невдалі спроби наступальних дій у районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області, де зазнав значних втрат.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. За уточненою інформацією, вчора окупанти атакували Україну 47 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 35 було знищено засобами протиповітряної оборони України.