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Учора окупанти завдали 13 ударів про прифронтових районах Харківщини

Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Учора окупанти завдали 13 ударів про прифронтових районах Харківщини
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Упродовж минулої доби, 13 вересня, ворожа армія завдала авіаударів по околицях Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згідно з повідомленням, армія РФ нанесла понад 13 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі прикордонних районів. Уночі близько 22:40 окупанти обстріляли центр міста Вовчанськ. Була зруйнована адмінбудівля. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався артилерією 152-го калібру.

О 01:25 у селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджені вікна в адмібудівлі, 1 приватний житловий будинок, 1 двоповерховий житловий будинок, 4 легкових автомобілі. Без постраждалих. О 17:00 відбувся ворожий артилерійський обстріл села Чернещина Борівської громади Ізюмського району. Пошкоджене майно агрофірми.

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Близько 11:20 у селі Благодатне Чугуївського районування під час проведення сільськогосподарських робіт на полі на протитанковій міні підірвався комбайн.  Постраждав 51-річний чоловік, отримав вибухові травми та опіки, стан середній. Піротехнічні підрозділи області за добу провели обстеження 5,2 га території, знешкодили 73 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 33 піротехнічні розрахунки ДСНС (165 осіб та 65 одиниць техніки).

Нагадаємо, протягом вівторка 12 вересня окупанти завдали понад 20 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі та населенню прикордонних районів Харківської області. Без постраждалих.

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