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Росіяни понад 20 разів за добу били по прикордонних районах Харківщини, без жертв

Є влучання у пожежно-рятувальний пост та приватний будинок. Загорівся комбайн John Deere, пошкоджені автівки.

Росіяни понад 20 разів за добу били по прикордонних районах Харківщини, без жертв
Фото: Олег Синєгубов

Упродовж минулої доби окупанти завдали понад 20 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі та населенню прикордонних районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Учора о 13:00 у селищі Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину пожежно-рятувального посту, вибиті вікна у будівлі частини, пошкоджені 1 службовий автомобіль та 4 приватні. Постраждалих немає.

Близько 13:45 у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу горіли суха трава та хвойна підстилка. О 15:00 у селі Вільхуватка Куп’янського району внаслідок обстрілу горів комбайн John Deere. Постраждалих немає.

Близько 15:50 стався обстріл села Вовчанські Хутори Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок. Постраждалих немає.

Піротехнічні підрозділи області за добу провели обстеження 4,6 га території, знешкодили 85 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 33 піротехнічні розрахунки ДСНС (165 осіб та 65 одиниць техніки).

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Нагадаємо, за добу 11 вересня російські окупаційні війська завдавали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп'янського районів Харківської області. Без постраждалих.

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