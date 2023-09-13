МО Британії: росіяни достроково перекинули на війну проти України нову 25-у армію

Раніше збиралися задіяти її лише в грудні.

Підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії РФ, ймовірно, вперше перекинули на війну проти України. Швидше за все, це формування орієнтоване на Луганську область.

Ще в серпні росіяни стверджували, що 25-а армія буде перекинута в Україну лише в грудні. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

"Цілком ймовірно, що підрозділи були кинуті в дію раніше, частково тому, що Росія продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох різних напрямках", – вважають британці.

Однак існує також реалістична ймовірність того, що Росія спробує використати частини армії для відновлення незадіяних резервних сил на полі бою, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 September 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/FM2pLekMzc — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 13, 2023

25-а загальновійськова армія існувала за часів Радянського Союзу і діяла під час Другої Світової війни. У 2023 росіяни вирішили відновити формування з цією назвою.

Ще в серпні британська розвідка попереджала про підготовку росіян до посилення за рахунок двох великих формувань, одним із яких була 25-а армія.