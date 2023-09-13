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МО Британії: росіяни достроково перекинули на війну проти України нову 25-у армію

Раніше збиралися задіяти її лише в грудні. 

МО Британії: росіяни достроково перекинули на війну проти України нову 25-у армію
Ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

Підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії РФ, ймовірно, вперше перекинули на війну проти України. Швидше за все, це формування орієнтоване на Луганську область.

Ще в серпні росіяни стверджували, що 25-а армія буде перекинута в Україну лише в грудні. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії. 

"Цілком ймовірно, що підрозділи були кинуті в дію раніше, частково тому, що Росія продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох різних напрямках", – вважають британці. 

Однак існує також реалістична ймовірність того, що Росія спробує використати частини армії для відновлення незадіяних резервних сил на полі бою, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість.

25-а загальновійськова армія існувала за часів Радянського Союзу і діяла під час Другої Світової війни. У 2023 росіяни вирішили відновити формування з цією назвою.

Ще в серпні британська розвідка попереджала про підготовку росіян до посилення за рахунок двох великих формувань, одним із яких була 25-а армія. 

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