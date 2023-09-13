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Росіяни безуспішно намагалися наступати в районі Оріхово-Василівки

Безуспішні наступальні дії росіян були також у районі Новомихайлівки та південніше Новодарівки.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Мелітопольському захисники завдають окупантам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити від займаних позицій.

У результаті штурмових дій захисники мають частковий успіх у районі Роботиного Запорізької області. Про це речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони здійснюють наступальні дії південніше міста Бахмут. Мали частковий успіх у районі Кліщіївки Донецької області", – повідомив він. 

Росіяни зазнають значних втрат.

На Бахмутському напрямку українська армія також продовжує стримувати наступ російських військ. Окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки.

Стримування наступу ворога продовжується і на Авдіївському та Марʼїнському напрямках, де протягом доби росіяни здійснили понад 20 невдалих спроб витіснити захисників. Безуспішні наступальні дії росіян були також у районі Новомихайлівки (Донецька область) та південніше Новодарівки (Запорізька).

На Лиманському та Купʼянському напрямках російські загарбники продовжують обстрілювати позиції оборонці.

Нагадаємо, ворог завдав семи ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. 

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