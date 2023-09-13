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Збройні сили мали частковий успіх в районі Кліщіївки на Донеччині, – Генштаб

Упродовж доби на фронті відбулося 34 бойових зіткнення.

Збройні сили мали частковий успіх в районі Кліщіївки на Донеччині, – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ зранку 567-ї доби широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. 

Крім того, з початком поточної доби російські окупанти завдали масованого авіаційного удару із застосуванням ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одеської та Сумської областей. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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Авіаційних ударів зазнали Попівка, Степок, Миропілля, Грабовське Сумської області, Кислівка Харківської області, Надія, Діброва Луганської області, Спірне, Кліщіївка, Північне Донецької області, Роботине Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 45 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В районі відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України біля Оріхово-Василівки. В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. 

В районі відповідальності ОСУВ “Таврія” наші захисники стійко тримають оборону неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де протягом минулої доби противник здійснив понад 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Водночас на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. В результаті штурмових дій наші воїни мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.

В районі відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищуючи логістику, місця дислокації і вогневі позиції ворожих підрозділів.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 10 артилерійських засобів, 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 1 пункт управління та 5 складів боєприпасів противника.

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